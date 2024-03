Mulher é encontrada morta em quintal de casa abandonada, em Curuçá

Uma mulher identificada como Tânia Maria Bentes Passinho, de 54 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (11), em uma casa abandonada, no município de Curuçá, nordeste do Pará. Segundo os relatos iniciais, a vítima é residente do Bairro Novo, e estava caída no quintal da residência. Tânia apresentava um machucado no rosto.

A Polícia Militar foi acionada por populares por volta de 7h para verificar a denúncia de que o corpo de uma mulher havia sido encontrado em um imóvel abandonado, próximo a uma escola. No local, os moradores relataram que a última vez que viram a vítima com vida foi na noite de domingo (10), na Comunidade Muriá, onde ela participava de um bingo. Tânia foi embora do local sozinha, pilotando a motocicleta que costumava trafegar pela área.

Os agentes informaram que o local onde o corpo de Tânia foi encontrado fica próximo a residência que a vítima morava sozinha. A moto que ela usou no dia anterior também estava na casa. A Polícia Civil e a Científica estiveram na cena do crime e verificaram marcas de sangue próximo ao corpo, que apresentava um machucado no rosto. Apurações estão sendo realizadas para chegar ao autor e motivação do crime.