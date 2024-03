Homem é encontrado morto com marcas de golpes de facão, em Viseu

Um homem identificado como José Pedro dos Santos Rodrigues, mais conhecido como ‘Nêgo Chita‘, foi encontrado morto na manhã de domingo (10), na Vila do Itambá, na zona rural do município de Viseu, nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, populares informaram que encontraram o homem com as mãos amarradas e várias marcas de golpes de arma branca pelo corpo.

Segundo testemunhas, Nêgo Chita estava em uma estrada de terra e sem camisa. Os agentes foram até o endereço informado e constataram a denúncia. A maior parte dos golpes feitos por um facão se concentrava na região da cabeça das vítimas, o que, para os agentes, caracteriza crime de execução. A Polícia Militar isolou a área para reservar a cena do crime. Várias pessoas estiveram observando o trabalho dos agentes e informaram que a vítima trabalhava como vigilante e prestava serviço para um fazendeiro da região.

Ainda não há mais informações sobre o que poderia ter motivado o crime ou quem foi o autor do crime bárbaro. A Polícia Civil esteve na área colhendo as informações iniciais para a investigação sobre o crime e a Científica, núcleo de Bragança, realizou a perícia e a remoção do corpo, que foi encaminhado para a cidade de Castanhal.