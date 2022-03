Suspeito de matar homem em Salinas é preso pela Polícia Civil

O principal suspeito de matar um homem, identificado apenas pelo apelido “Nenel”, em Salinópolis, foi preso pela Polícia Civil. O caso ocorreu neste sábado (12), dentro de uma residência do bairro Tutuy. O criminoso, que não teve a identidade revelada, foi capturado em menos de 24 horas, neste domingo (13).

Com imagens de câmeras de segurança de vizinhos da vítima, foi possível identificar o suspeito, como informou a Polícia Civil. E assim, ele foi autuado em flagrante por homicídio e furto. Isso porque, horas depois de matar "Nenel", o homem voltou à casa e furtou uma TV.

O caseiro que trabalhava no imóvel chegou para fazer a limpeza e se deparou com o corpo, sem as vestimentas e ensanguentado. ​O trabalhador acionou as autoridades policiais, que providenciaram a remoção do cadáver junto à Polícia Científica do Pará (PCP).

Populares, como informam policiais que atenderam à ocorrência, chegaram a afirmar que “Nenel” teria marcado um encontro amoroso dentro do imóvel. Daí uma das suspeitas é de que a pessoa com quem ele estaria se relacionando pode ter envolvimento com o crime. Essa é apenas uma das linhas de investigação do caso que segue sob a responsabilidade da Polícia Civil.

O suspeito já foi transferido para uma unidade do Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).