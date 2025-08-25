Capa Jornal Amazônia
Suspeito de matar ex-companheira queimada viva é morto por moradores em Itaituba

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. Mas, horas depois, o caso teve uma reviravolta

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito de cometer o crime e que foi linchado por moradores. (Foto: Reprodução | Portal Giro)

José Vinicius Vasconcelos de Matos, principal suspeito de matar Marilis Gomes, morreu após ser linchado pela população no domingo (24/8), em Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, ele ateou fogo na casa da vítima no momento em que ela estava no imóvel. O ex-sogro do suspeito também ficou ferido. 

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. No entanto, horas depois, a PC foi comunicada de que o suspeito tinha sido capturado e morto por moradores por conta do ocorrido.

A PC solicitou a remoção do corpo e o exame de necrópsia de José. Até agora, as circunstâncias da morte do suspeito não foram esclarecidas. A PC apura a morte do suspeito.

O caso

Por volta das 12h de domingo (24/8), os policiais civis souberam da morte de Marilis. Segundo a Polícia Civil, teria ocorrido uma discussão entre ela e José no garimpo do Amanã, localizado na divisa entre os estados do Pará e Amazonas. O suspeito, ainda conforme as autoridades, teria incendiado a casa em que a vítima morava, deixando-a gravemente ferida.

O pai de Marilis tentou socorrer a filha e acabou sofrendo queimaduras. Tanto ela como ele foram socorridos com vida. Porém, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, em Itaituba. No momento, o estado de saúde do genitor de Marilis é desconhecido. 

