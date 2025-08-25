Capa Jornal Amazônia
Mulher morre após ser queimada viva em garimpo de Itaituba

O crime ocorreu na manhã de domingo (24)

Imagem meramente ilustrativa (Foto: Arquivo pessoal / O Liberal /)

Uma mulher identificada somente como Márcia morreu após ser queimada viva em Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de domingo (24) no bairro Bela Vista, na região do “Garimpo do Amando”. Segundo as informações iniciais, o ex-companheiro da vítima seria o principal suspeito de ter ateado fogo nela e no ex-sogro. O pai da jovem sobreviveu após atendimento médico e o suspeito foi preso.

A jovem morreu após ter o corpo consumido pelas chamas. Os relatos preliminares são de que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a vítima e teria jogado álcool e ateado fogo no corpo dela e do ex-sogro. Não há mais informações sobre as circunstâncias do caso. A mulher e o pai foram resgatados por uma equipe de socorristas. Porém, ela não resistiu.

Moradores teriam conseguido segurar e deter o suspeito até a chegada da Polícia Militar. O homem havia sido amarrado pela população. O suspeito deve responder por feminicídio e tentativa de feminicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

feminicídio

mulher queimada viva
Polícia
