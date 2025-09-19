Suspeito de matar ex-companheira a pauladas em Castanhal é preso

José Benedito de Sousa, suspeito de matar a companheira, foi preso nesta quinta-feira (18), em Castanhal, no nordeste paraense, onde o crime ocorreu. Ana Paula Alves Silva, de 29 anos, foi assassinada a pauladas pelo ex-companheiro. O crime ocorreu durante a madrugada de quinta, por volta das 2h40. Somente nos primeiros meses de 2025, de janeiro a agosto, foram registrados 34 casos de feminicídio no Estado, como apontam dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup).

As investigações da PC apontam que José Benedito, que cumpria pena em regime de saída temporária, passou o dia na casa da irmã, em Icoaraci, e viajou à noite para Castanhal, onde se encontrou com a vítima. Por volta das 23h22, o casal foi a um motel na cidade. Eles ficaram por quase duas horas no local. Depois disso, Ana Paula foi morta. Ela deixa uma filha de seis anos.

A Polícia Militar soube do ocorrido por volta das 2h, quando foi comunicada para verificar o caso no conjunto Ipês. Assim que os agentes chegaram ao local, encontraram o corpo da vítima. José já tinha fugido.

De acordo com a Polícia Civil, após desferir golpes com um pedaço de madeira, o suspeito ainda passou com uma motocicleta por cima da vítima. Ainda segundo a PC, José Benedito era companheiro de Ana Paula e pai da filha dela. O caso segue em apuração pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Castanhal.

Dados

O Pará registrou 57 casos de feminicídio em 2023 e 50 em 2024, de acordo com dados da Segup. De janeiro a agosto de 2025, foram registrados 34 casos, representando uma redução de 3% em comparação com o mesmo período do ano anterior, que computou 35 ocorrências.

De acordo com a Segup, o Pará conta com uma rede de atendimento, proteção e prevenção a crimes de violência contra a mulher. Entre outras ações de enfrentamento à violência contra a mulher, estão a Delegacia Especializada em Feminicídio e Outras Mortes Violentas contra Gênero (Defem), e também foi criado o sistema “Alerta Pará Mulher”, o aplicativo SOS Maria da Penha e o Programa Pró-Mulher Pará.