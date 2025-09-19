Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de matar ex-companheira a pauladas em Castanhal é preso

Ana Paula Alves Silva, de 29 anos, foi assassinada a pauladas pelo ex-companheiro na madrugada de quinta-feira (18)

O Liberal
fonte

Prisão foi efetuada ainda na quinta-feira (Foto: Reprodução | Redes sociais)

José Benedito de Sousa, suspeito de matar a companheira, foi preso nesta quinta-feira (18), em Castanhal, no nordeste paraense, onde o crime ocorreu. Ana Paula Alves Silva, de 29 anos, foi assassinada a pauladas pelo ex-companheiro. O crime ocorreu durante a madrugada de quinta, por volta das 2h40. Somente nos primeiros meses de 2025, de janeiro a agosto, foram registrados 34 casos de feminicídio no Estado, como apontam dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup).

As investigações da PC apontam que José Benedito, que cumpria pena em regime de saída temporária, passou o dia na casa da irmã, em Icoaraci, e viajou à noite para Castanhal, onde se encontrou com a vítima. Por volta das 23h22, o casal foi a um motel na cidade. Eles ficaram por quase duas horas no local. Depois disso, Ana Paula foi morta. Ela deixa uma filha de seis anos. 

A Polícia Militar soube do ocorrido por volta das 2h, quando foi comunicada para verificar o caso no conjunto Ipês. Assim que os agentes chegaram ao local, encontraram o corpo da vítima. José já tinha fugido.

De acordo com a Polícia Civil, após desferir golpes com um pedaço de madeira, o suspeito ainda passou com uma motocicleta por cima da vítima. Ainda segundo a PC, José Benedito era companheiro de Ana Paula e pai da filha dela. O caso segue em apuração pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Castanhal.

Dados

O Pará registrou 57 casos de feminicídio em 2023 e 50 em 2024, de acordo com dados da Segup. De janeiro a agosto de 2025, foram registrados 34 casos, representando uma redução de 3% em comparação com o mesmo período do ano anterior, que computou 35 ocorrências.

De acordo com a Segup, o Pará conta com uma rede de atendimento, proteção e prevenção a crimes de violência contra a mulher. Entre outras ações de enfrentamento à violência contra a mulher, estão a Delegacia Especializada em Feminicídio e Outras Mortes Violentas contra Gênero (Defem), e também foi criado o sistema “Alerta Pará Mulher”, o aplicativo SOS Maria da Penha e o Programa Pró-Mulher Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mulher morta a pauladas

castanhal

suspeito preso
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar ex-companheira a pauladas em Castanhal é preso

Ana Paula Alves Silva, de 29 anos, foi assassinada a pauladas pelo ex-companheiro na madrugada de quinta-feira (18)

19.09.25 19h32

POLÍCIA

Homem é detido ao ameaçar a ex-companheira com duas facas, em Parauapebas

A vítima relatou à polícia que descobriu uma traição e manifestou o desejo de se separar, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento

19.09.25 18h18

POLÍCIA

Mulher é presa com mais de 13 kg de skunk em embarcação no porto de Terra Santa

A suspeita foi abordada logo depois de sair do banheiro e, ao verificarem os pertences dela, foram encontrados 12 tabletes de entorpecente escondidos nas bagagens

19.09.25 17h47

POLÍCIA

Clientes de estabelecimento são assaltados por dupla em moto no bairro do Marco, em Belém

Uma câmera de segurança registrou o roubo e mostra que o crime ocorreu na tarde de quinta-feira (18/9)

19.09.25 17h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Adolescente de 16 anos é morta a tiros no Marajó

A vítima estava caminhando com o namorado quando os dois foram abordados por um homem armado

18.09.25 11h17

POLÍCIA

Clientes de estabelecimento são assaltados por dupla em moto no bairro do Marco, em Belém

Uma câmera de segurança registrou o roubo e mostra que o crime ocorreu na tarde de quinta-feira (18/9)

19.09.25 17h04

INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado morto com marca de tiro na BR-316, em Capanema

O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (19), nas proximidades da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Capanema

19.09.25 13h04

EITA!

Ponte de porto privado desaba em Barcarena; causas ainda são desconhecidas

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram trabalhadores que estavam próximos ao local se assustando com a situação

18.09.25 23h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda