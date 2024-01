Suspeito de mandar matar policial militar no Pará é preso no Mato Grosso

Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa que atua no Pará e mandar matar um policial militar no município de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, foi preso nesta terça-feira (9), durante uma ação conjunta entre as Polícias Civil do Pará e do Mato Grosso. O crime ocorreu em 27 de outubro do ano passado. Segundo a polícia, o suspeito estava foragido e foi preso na cidade de Cuiabá, na capital mato-grossense.

As investigações policiais apontam que o PM foi abordado em um assalto e morto em seguida. A prisão do investigado foi resultado da operação “Maia”, deflagrada pela Polícia Civil por meio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). A ação contou com a intervenção direta das equipes do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI - Castanhal), Delegacia de São Miguel do Guamá e das polícias civis do Pará e do Mato Grosso.

VEJA MAIS

A captura do suspeito ocorreu após dois meses de investigação e troca de informações entre as corporações. Além da prisão pelo crime de homicídio, também foram cumpridos dois mandados de prisão contra ele, um por tráfico de drogas e outro por associação criminosa, e um mandado de recaptura, considerando que ele estava foragido do Sistema Penal paraense.

“A ação integrada entre as polícias civis do Pará e do Mato Grosso, aliada aos serviços de inteligência, resultou em uma operação bem sucedida que levou à prisão de um membro chave de uma organização criminosa. Essa cooperação efetiva destaca a importância da troca de informações estratégicas no enfrentamento do crime, evidenciando a força da colaboração interinstitucional para garantir a segurança em ambas as regiões”, destacou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Em Cuiabá, o investigado utilizava documentos falsos para não ser identificado e, durante a operação, também recebeu voz de prisão em flagrante por falsificação de identidade. Após ter sido capturado, ele foi conduzido até a unidade policial do município, onde se encontra detido e à disposição da Justiça.

Segundo o gestor da Delegacia de São Miguel do Guamá, Ronaldo Lopes, “a prisão foi resultado de um longo e efetivo trabalho da equipe da delegacia, bem como do NAI - Castanhal e demais equipes envolvidas. O trabalho árduo dos agentes resultou na captura de um dos chefes de uma facção que vinha cometendo vários crimes em São Miguel do Guamá”. O titular também apontou que as investigações seguem para localizar os demais envolvidos no crime.