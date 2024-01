Motociclista morre ao perder controle em curva na PA-405

Lucas Gabriel Gonçalves Dias, de 19 anos, morreu durante um acidente de moto, na tarde desta segunda-feira (8), por volta das 16h30, em São João do Araguaia, no sudeste paraense. Um adolescente de 13 anos que ocupava a garupa do veículo ficou ferido. O acidente, cujas circunstâncias ainda estão sendo investigadas, foi registrado em uma curva acentuada da rodovia PA-405, que liga a Vila do Km 40 à cidade de São João do Araguaia.

Lucas Gabriel Gonçalves Dias trafegava na companhia do primo, de apenas 13 anos, em uma motocicleta Honda Fan 160, quando na curva, a 9 km da cidade, o piloto perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu contra a barra de proteção da rodovia.

De acordo com informações do site Correio de Carajás, os primos saíram de São João do Araguaia, onde residem muitos familiares, e estavam a caminho de São Domingos do Araguaia, onde moram. “Temos muitos familiares lá em São João, então a gente sempre vai à cidade pra visitar os parentes e às vezes tomar banho no rio”, informou Rubenig Santos Souza, tio de Lucas Gabriel e pai de Carlos Eduardo.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local junto com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte de Lucas Gabriel e atendeu Carlos Eduardo, que sofreu apenas escoriações leves pelo corpo. Ele foi conduzido ao hospital local e posteriormente precisou ser transferido para o Hospital Municipal de Marabá, onde está sob isso cuidados médicos e não corre risco de morte.

As polícias Civil e Científica também estiveram no local para procedimentos cabíveis e o corpo de Lucas Gabriel foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para ser submetido ao exame de necropsia.