Suspeito de latrocínio, ‘Pirex’ morre em intervenção policial em Igarapé-Miri

Um suspeito de envolvimento em um latrocínio morreu em uma intervenção policial na zona ribeirinha de Igarapé-Miri, nordeste do Pará. A ação ocorreu durante a ‘Operação Leviatã’, que cumpriu mandados na madrugada desta terça-feira (7), no Rio São Lourenço. De acordo com as autoridades, o alvo da operação era um grupo criminoso apontado como responsável pelo roubo seguido de morte de Aristeu Conceição Pinho e pela tentativa de latrocínio contra uma segunda vítima. O crime ocorreu no dia 23 de março deste ano, no Rio Panacauera.

A ação contou com a participação de equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Grupamento Fluvial (GFLU). Durante o cumprimento de mandados de prisão e busca, os agentes localizaram os suspeitos em imóveis na região. Em uma das abordagens, um dos investigados, identificado como Laylson Pereira da Silva, conhecido como “Pirex”, teria reagido à ação policial. Segundo a versão oficial, ele estava armado com uma espingarda calibre 12 de cano cortado e tentou atirar contra os agentes, que revidaram. O suspeito foi baleado e morreu no local.

Ainda durante a operação, dois homens foram presos. Um foi capturado em cumprimento a mandado de prisão preventiva e também em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam porções de maconha, oxi, munições e carregadores. Já o segundo preso em flagrante estava com drogas e munições. Ambos são apontados como integrantes de um grupo criminoso com atuação na região do Baixo Tocantins.

As equipes também apreenderam um rifle calibre .44, uma espingarda calibre 12, munições de diversos calibres, 12 aparelhos celulares e várias porções de entorpecentes. Segundo a polícia, três suspeitos seguem foragidos. Ao todo, 31 agentes participaram da operação, que utilizou cinco embarcações, incluindo uma lancha blindada. Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais. O caso segue sob investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.