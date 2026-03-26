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Polícia

Idoso morre dois dias após ter a casa invadida em assalto e ser baleado em Igarapé-Miri

A vítima estava internada desde a segunda-feira (23), mas não resistiu aos ferimentos

O Liberal
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Idoso morre dois dias após ter a casa invadida em assalto e ser baleado em Igarapé-Miri. (Foto: Redes Sociais)

Aristeu da Conceição Pinho, de 70 anos, morreu na madrugada de quarta-feira (25/3) após não resistir a um baleamento que ocorreu durante um assalto na noite de segunda-feira (23), na comunidade Rio Mineiro, no Rio Panacauera, zona rural de Igarapé-Miri. A vítima estava internada em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência, em Ananindeua, desde o dia do crime.

Segundo informações de familiares, um grupo de criminosos invadiu a residência de Aristeu e anunciou o assalto. Durante a ação, Aristeu foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Um dos tiros acertou o braço e provocou fratura, enquanto o outro atingiu a região abdominal, comprometendo órgãos internos. Após o crime, os suspeitos fugiram levando cerca de R$ 60 mil, além de outros pertences da família.

A vítima foi socorrida inicialmente para o Hospital Santana, em Igarapé-Miri. Devido à gravidade do estado de saúde, ele precisou ser transferido para o Hospital Metropolitano, onde passou por uma cirurgia que durou cerca de sete horas. Apesar dos esforços da equipe médica, o idoso ficou em situação considerada gravíssima. No entanto, ele não resistiu e faleceu.

A morte gerou grande comoção entre familiares e moradores da região, que cobram a identificação e localização dos envolvidos no crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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