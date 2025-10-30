Suspeito de integrar facção morre em confronto com a polícia em Aurora do Pará

Um homem morreu em uma intervenção policial que ocorreu em Aurora do Pará, nordeste do estado, na quarta-feira (29). De acordo com as informações policiais, os agentes da Polícia Militar e Civil receberam denúncias sobre a presença de integrantes de uma facção que estariam escondidos em uma casa na rua dos Violeiros, no bairro Vila Nova. Ao chegarem no local, os militares teriam sido recebidos a tiros. Dois suspeitos fugiram.

Conforme os agentes, as denúncias anônimas relataram que membros de um grupo criminoso de Mãe do Rio estariam escondidos em uma residência. Diante do relato, equipes da Polícia Civil solicitaram reforço da Polícia Militar de Aurora do Pará, além do apoio de policiais de Mãe do Rio.

De acordo com o Portal Boletim Paragominas, as equipes policiais informaram que, ao chegarem no local indicado, os agentes identificaram pessoas em frente ao imóvel. Com a aproximação das viaturas, por volta de 13h, alguns indivíduos fugiram para uma área de mata próxima. Um outro suspeito, que estava armado, teria corrido para dentro da casa e teria feito disparos contra os agentes. Teve início uma troca de tiros e o suspeito foi atingido durante o confronto.

O homem chegou a ser socorrido pelas equipes policiais e foi levado ao Hospital Municipal de Aurora do Pará, mas não resistiu aos ferimentos. A arma encontrada com o suspeito foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município, que dará continuidade às investigações para identificar os demais envolvidos.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado na Delegacia de Aurora do Pará. “A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar, após denúncia anônima sobre a presença de suspeitos ligados a uma organização criminosa em uma residência. Ao perceber a chegada dos agentes, dois homens fugiram para uma área de mata, e um suspeito, ainda não identificado, permaneceu no imóvel, atirou contra as equipes e morreu em confronto. A arma utilizada foi apreendida e encaminhada para a perícia e buscas são feitas aos outros suspeitos”, detalhou.