Suspeito de homicídio qualificado é preso pela PC e PM, em Juruti

Um jovem identificado como Hércules Gomes Cruz Filho, de 20 anos, foi preso pelas polícias Militar e Civil durante o cumprimento de um mandado de prisão, no último domingo (3). Conforme as informações policiais, o suspeito é apontado pelo Ministério Público como autor de um homicídio qualificado. A prisão ocorreu na rua Marechal Rondon, nas proximidades do Campo do Santa Cruz, no município de Juruti, oeste paraense.

De acordo com a PM, populares teriam informado que Hércules estaria escondido no quintal de um imóvel. Sendo assim, uma equipe do Motopatrulhamento foi até o local indicado para averiguar a situação e comprovou a denúncia. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito um relógio e um aparelho celular. Segundo a polícia, esses objetos foram apreendidos para verificar se têm relação com algumas atividades criminosas envolvendo o Hércules.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Juruti, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.