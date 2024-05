Suspeito de homicídio qualificado e falsidade ideológica é preso em Belém

Um homem foi preso investigado por homicídio qualificado e ainda recebeu voz de prisão por ser suspeito do crime de falsidade ideológica, em Belém. Uma ação realizada pela Polícia Civil conseguiu localizar o investigado que vivia normalmente e estava trabalhando na Feira do Açaí, no Ver-o-Peso. O cumprimento do mandado de prisão contra o homem ocorreu na madrugada de sábado (11/05).

Conforme informações da PC, os agentes receberam a informação de que havia um mandado de prisão em aberto, há 12 anos, pelo crime de homicídio qualificado contra o investigado. A captura, no entanto, nunca havia sido feita pois o homem teria tirado novos documentos com informações falsas e mudou de nome, impedindo que a localização pudesse ser realizada, caracterizando também o crime de falsidade ideológica.

Dessa maneira, foi realizada mais uma denúncia contra o investigado e ainda solicitado que fosse realizado o exame de documentoscopia e confronto papiloscópico, que comprovou que o suspeito mudou o nome e o número do documento no Registro Geral (RG). Durante as investigações, os policiais conseguiram localizar onde o homem estava trabalhando e foi ao local para cumprir a ordem judicial. Na prisão, os agentes ainda apreenderam os dois documentos que o investigado usava, sendo um falso e o outro verdadeiro. O investigado foi encaminhado para a delegacia, onde já se encontra à disposição da justiça.

Em nota, a Polícia Civil informou que cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito do crime de homicídio qualificado. O mandado de prisão estava pendente há 12 anos. O suspeito usava documentos falsos e por isso também foi preso em flagrante pelo crime de falsidade ideológica.