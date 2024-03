Suspeito de homicídio em Icoaraci é preso pela PC em Santa Catarina

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na manhã desta quinta-feira (21), no estado de Santa Catarina, suspeito de cometer o crime de homicídio doloso qualificado em Icoaraci, distrito de Belém, no ano de 2023. Conforme as informações policiais, a ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão contra o investigado, que estava escondido na cidade de São José.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Homicídios (DH) e com o apoio da Delegacia de Capturas (DEIC) do Estado de Santa Catarina. Nas investigações consta que o indiciado cometeu o crime no dia 30 de junho de 2023, no bairro Pratinha, no distrito de Icoaraci. A vítima, João Batista Cardoso da Silva, devia a quantia de 6 reais para o suspeito. Após um desentendimento entre os homens, o crime ocorreu.

“Na época, o caso ganhou repercussão em virtude do montante da dívida que motivou o crime. No último dia 15, a equipe já havia prendido outro suspeito, que após participar do homicídio fugiu para o município de Jundiaí (SP) e hoje conseguimos realizar a prisão do segundo suspeito”, informa o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Todos os envolvidos no homicídio fugiram do Pará, em uma tentativa de escapar da responsabilização penal. Os agentes, após localizarem o responsável pelo homicídio, deram cumprimento à ordem judicial expedida pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém. O homem já se encontra à disposição da Justiça, na unidade policial.

“A Divisão de Homicídios tem intensificado os esforços na busca e prisão de investigados que estejam foragidos em outros estados, mostrando que os crimes de homicídio não ficarão impunes, não importa para que local esses criminosos decidam ir se esconder. A Polícia Civil do Estado do Pará atua em cooperação e parceria com todas as polícias do Brasil, alcançando excelentes resultados”, pontua o diretor da DH, Fernando Rocha.