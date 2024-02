Suspeito de furto é preso e objetos são recuperados, no Marajó

Um homem suspeito de furtar equipamentos de som de um sítio foi preso, no sábado (24), pela Polícia Militar do município de Breves, no arquipélago do Marajó. Conforme as informações, os agentes conseguiram localizar o suspeito e os itens furtados após denúncias informando o paradeiro do homem.

Inicialmente a equipe foi acionada para verificar a denúncia de um furto em um sítio, na rodovia PA 159. A vítima informou aos policiais que o homem apontado como o autor do crime estava em uma estrada próxima a outro sítio, não muito longe do local onde o furto ocorreu. Os agentes foram ao local indicado pela vítima e realizaram a prisão do suspeito, no entanto, ele não estava com os itens furtados.

Durante o interrogatório, a vítima ainda disse que os objetos furtados poderiam estar em outro endereço, na comunidade da Intel. Com base nessas informações, a guarnição acompanhou a vítima até a comunidade e realizou uma busca minuciosa, mas o equipamento furtado não estava no local. Após realizar outras investigações, os PMs conseguiram encontrar a mesa de som e um equalizador, em uma casa abandonada no bairro do Jardim Tropical. A equipe conseguiu recuperar os itens e encaminhar o suspeito para a delegacia de Polícia Civil.