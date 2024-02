Homem tenta furtar chácara e perde o antebraço após ser atacado por cachorro

Um homem de 49 anos é suspeito de tentar furtar uma chácara em Uberaba, Minas Gerais. Durante a ação, ele foi atacado por um cachorro e sofreu lesões em várias áreas do corpo, que resultou na amputação do antebraço. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (21).

O cachorro da raça pitbull teve de ser retirado de cima do suspeito pelo dono da chácara. Segundo a Polícia Militar, o homem já tem passagens por furto, roubo e ameaça. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) com ferimentos nas canelas, tornozelos, mão esquerda, antebraço direto e lado direito do tórax.

VEJA MAIS

Conforme nota do HC-UFTM, o suspeito deu entrada no pronto-socorro do hospital, mas logo foi levado à sala de cirurgia. “Ao verificar que o paciente tinha lesão exposta, o encaminhou direto ao centro cirúrgico, onde ele passou por cirurgia e teve o antebraço amputado”, declarou. O homem não tem previsão de alta e está internado na enfermaria, sob administração de antibiótico e com tratamento para as feridas.

O responsável pela chácara informou à Polícia Militar que havia um segundo suspeito na invasão do local, que fugiu e não foi identificado.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)