Casal é preso em flagrante por furtar picanha, filé mignon e ovo de Páscoa em supermercado

Um casal foi preso em flagrante na tarde de sábado (17) por furtar 56 peças de carne, ovos de Páscoa e outros produtos em um supermercado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a equipe do Recreio Presente, que abordou os suspeitos após serem acionados pelo segurança do estabelecimento, o casal estava escondendo os produtos dentro de uma mala e os levando até o carro que estava no estacionamento.

Câmeras de segurança do supermercado flagraram a ação da dupla, que confessou o crime. Entre os itens furtados, estavam:

• 42 peças de picanha

• 8 peças de filé mignon

• 6 peças de contra-filé

• 10 ovos de Páscoa

• 1 bolsa feminina

• 2 calças

Após a abordagem dos policiais, o casal confessou que não possuía as notas fiscais dos produtos. Eles foram encaminhados para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)