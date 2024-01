Trio é preso por furtar e esconder debaixo da roupa produtos de supermercado em Medicilândia

Duas mulheres e um homem foram presos, na sexta-feira (12), por furto qualificado, em Medicilândia, no sudoeste do Pará. Maria Lucimar Silva, de 53 anos, Jailma Caxias Garrido, 44 anos, e Daniel Santos Amari, de idade não revelada, são suspeitos de pegar produtos de um supermercado do município e escondê-los debaixo das roupas e dentro de bolsas.

As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o crime. Em uma das imagens é possível ver as suspeitas pegando produtos e o guardando na saia, incluindo um pacote de leite.

Uma guarnição do 49º Batalhão de Polícia Militar (49º BPM) foi acionada para verificar o caso. Pela gravação, os militares conseguiram identificar o trio de suspeitos.

Daniel foi localizado na avenida 12 de Maio, centro comercial da cidade. Ele informou à polícia a participação de Maria Lucimar e Jailma e revelou que os produtos furtados seriam vendidos em outro município. As mulheres foram detidas nas proximidades e confessaram o crime.

As suspeitas levaram a guarnição da PM ao local onde estavam escondidas as mercadorias. Entre os itens furtados, estavam shampoos e condicionadores, pacotes de leite, gomas de mascar e desodorantes. Todo material foi apresentado na delegacia de Medicilândia, onde o caso foi registrado.