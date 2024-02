Homem é preso após furtar calcinhas e outras roupas íntimas de residência

A Polícia do Ceará prendeu, no último sábado (10), um agricultor de 57 anos suspeito de furtar calcinhas e outras roupas íntimas femininas em uma residência em Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Estado. De acordo com a Polícia, a proprietária da casa instalou câmeras de segurança no local após ter suas peças íntimas furtadas. O objetivo era identificar o criminoso.

No boletim de ocorrência, é relatado que o agricultor pulou o muro da casa e furtou as peças íntimas. "Ele cheira as calcinhas e na rua ficou olhando para uma moça se masturbando. Ele é preso, mas é solto e continua agindo", contou uma mulher que pediu para não ser identificada.

O suspeito foi localizado pela Polícia Militar e conduzido até a Delegacia de Plantão em Granja, cidade próxima de Jijoca de Jericoacoara. No local, foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência.

O homem assumiu o crime. Em depoimento, ele admitiu que "achou que ninguém tinha visto" e furtou as peças "apenas para se satisfazer". Ele já foi liberado, mas a Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que a Polícia Civil segue investigando o caso.