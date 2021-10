Calcinhas encontradas eram usadas por pedreiro que concretou corpo de jovem

Em depoimento a Polícia Civil de São Vicente, São Paulo, o pedreiro, que confessou ter estrangulado com uma camiseta e concretado o corpo da jovem Joice Maria da Glória Rodrigues, relatou que as calcinhas achadas no local do assassinato eram usadas por ele. A sacola de calcinhas foi achada no piso superior da construção. As informações são do G1 Nacional.

Veja mais:

Segundo a investigação, o marido da vítima chegou a olhar as calcinhas, mas não a reconheceu sendo delas. "Segundo o pedreiro, as calcinhas eram porque ele gostava de usar", declarou o delegado Thiago Nemi Bonametti, que conduz o caso.

(Reprodução)

Joice Maria desapareceu no dia 27 de setembro após sair para visitar o avô e ficar no local até por volta das 19h. Desde então, ela não foi mais vista. O corpo da jovem foi encontrado na terça-feira, ela foi morta e concretada em um vão de escada de uma parede. O pedreiro, de 56 anos, chegou a alegar que matou a mulher após manter relações sexuais. Um autônomo, de 35 anos, também é suspeito do crime.