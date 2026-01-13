Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de fazer ‘delivery de drogas’ é preso em flagrante em Santarém

O suspeito foi detido na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Santarenzinho

O Liberal
fonte

Suspeito de fazer ‘delivery de drogas’ é preso em flagrante em santarém. (Foto: O Impacto Santarém)

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o investigado estaria fazendo um ‘delivery de drogas’, ao entregar porções de crack para um outro homem no cruzamento da Avenida Olavo Bilac com a Rua Santa Terezinha.

As informações policiais são de que a equipe de PM realizava patrulhamento quando observou o homem em uma motocicleta próximo a um ponto de venda de drogas já conhecido pelas guarnições. Conforme o relato policial, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e arremessou uma sacola ao solo. No momento em que tentou fugir, a motocicleta que estava próxima não ligou.

Os policiais realizaram a abordagem imediatamente e o suspeito recebeu voz de prisão, sendo conduzido para a 16ª Seccional de Polícia Civil. Questionado pela imprensa após a detenção, o homem preferiu não comentar sobre a comercialização.

Ainda segundo a PM, o investigado já possui passagens pela polícia, junto com outros familiares que também teriam envolvimento em atividades ilícitas. Invólucros de drogas, dinheiro, porta-cédulas, aparelho celular e a motocicleta utilizada foram apreendidos e apresentados na delegacia para os procedimentos legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tráfico de drogas
Polícia
