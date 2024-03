Suspeito de estupro de vulnerável no Pará é preso no Espírito Santo

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã de terça-feira (19), no bairro de Cariacica, no estado do Espírito Santo, suspeito de cometer o crime de estupro de vulneráel em Belém, no Pará. Conforme as informações policiais, o homem teria fugido para o sudeste do país, onde tentava se esconder.

Segundo a Polícia Civil do Pará, a ação de captura do suspeito foi realizada por uma equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) da Santa Casa, que deflagrou uma operação, com o apoio da PC do Espírito Santo. No inquérito policial consta que o suspeito havia cometido o crime contra a própria filha, que tinha 17 anos na época, e depois fugiu de Belém.

A PC do Pará realizou a troca de informações com os agentes do ES e foi realizada a localização do homem. O suspeito cumpriu as medidas cabíveis e agora aguarda para ser encaminhado ao sistema penitenciário, onde seguirá à disposição da Justiça.