Suspeito de estupro de vulnerável é preso enquanto pescava na zona rural de Cametá

Um homem foi preso​ por estupro de vulnerável nesta quarta-feira (28), na área do rio Jaracuera, em Cametá, nordeste paraense. Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido na cidade de Tucuruí, de onde o suspeito fugiu. As autoridades daquele município pediram apoio na localização do investigado, após informações de que ele estaria em Cametá.

O levantamento de dados foi feito pela Delegacia de Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Cametá, em parceria com a Delegacia de Polícia, e os os procedimentos legais consumados na tarde desta quarta-feira (28).

VEJA MAIS

Uma equipe policial foi deslocada até a casa do suspeito, localizada às margens do rio Jaracuera. No local, os policiais foram informados por familiares que ele estaria pescando em uma área próxima. Em novo deslocamento até o local apontado, os agentes o encontraram dentro de um barco de pesca e efetuou sua prisão.

O suspeito foi conduzido até a Deam de Cametá, onde permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.​ A polícia não forneceu detalhes sobre o crime em investigação.