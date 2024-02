Suspeito de estuprar enteada de 8 anos é preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal cumpriu mandado de prisão preventiva contra um suspeito de estupro na tarde desta quarta-feira (7), no Aeroporto Internacional de Belém. A vítima seria a filha de sua então mulher, de acordo com denúncia feita em agosto de 2022.

VEJA MAIS

O processo corre em sigilo na Vara Criminal de ​Bragança, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Segundo a mãe da vítima, o suspeito teria abusado de sua filha dos oito aos 11 anos de idade e ameaçado a então mulher, para que não fosse feita denúncia.

A prisão foi cumprida três semanas depois de decretada a prisão preventiva, pela Justiça Federal em Bragança. O homem foi abordado por integrantes do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF ainda dentro da aeronave, vinda do aeroporto de Guarulhos (SP).

O suspeito foi entregue ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.