Suspeito de estuprar e jogar menina em rio morre na cadeia

O homem acusado como autor do estupro seguido do homicídio de uma menina de 5 anos na Comunidade Betel, em Serra da Valéria, município de Parintins (AM), foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (18), dentro de uma cela da cadeia municipal, como noticiado pelo Portal do Holanda.

O crime ocorreu na última segunda-feira (14) e o corpo da criança foi encontrado um dia depois. Edno Michiles da Silva, de 20 anos, foi preso após confessar o crime à polícia. Ele foi detido por populares e quase foi linchado até a chegada da guarnição da PM.

O acusado usou um celular para atrair a pequena Wemily Santos da Silveira, e depois estuprá-la e matá-la afogada. Após o crime, o acusado fugiu. Mas a família da menina já sabia que ele estava envolvido no desaparecimento da criança e estava atrás dele. Os próprios familiares de Edno o entregaram às autoridades.

Por volta das 8h ele teria passado mal e chegou a ser levado para o hospital da cidade. Ao retornar para a delegacia, Edno foi novamente colocado na cela. Mas, horas depois foi encontrado morto. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil vai investigar o crime.