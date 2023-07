​Suspeito de estuprar criança durante dois anos é preso, em Moju

Um homem de 30 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, na cidade de Moju, nordeste paraense, na última quinta-feira (29). Segundo a Polícia Civil local, a vítima tem seis anos e sofreu os abusos entre os anos de 2020 e 2022. Ainda conforme as investigações policiais, a criança somente revelou o fato à sua genitora​​ depois de contrair DST (Doença Sexualmente Transmissível), o que teria ocorrido na residência da menor, no município de Igarapé-Miri.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Miri, vinculada à Superintendência Regional do Baixo Tocantins, que conduziu as investigações e representou pela prisão preventiva contra o suspeito. O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Moju e cumprido pelos policiais civis da cidade, que conduziram o investigado aos procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e colocado à disposição do Poder Judiciário.