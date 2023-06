Polícia prende suspeito de estuprar adolescente de 16 anos em Santa Bárbara do Pará

Um homem que não teve identidade divulgada foi preso pela Polícia Civil (PC) do Pará, na última terça-feira (13), no município de Santa Bárbara do Pará, após conclusão de investigações sobre o crime de estupro de vulnerável. As informações foram divulgadas pela própria PC.

A vítima dos abusos foi uma adolescente de 16 anos, e a violência era praticada desde o ano de 2021, conforme detalhou comunicado da Polícia Civil.

Os agentes de segurança cumpriram mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi encontrado em sua residência, onde foi dada voz de prisão.

Ele foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas as providências, e será encaminhado à custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), ficando à disposição do poder judiciário.