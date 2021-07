Suspeito de esfaquear cachorro em vídeo é executado na madrugada

Um homem de 41 anos foi baleado e morreu no último domingo (4). A vítima, Ângelo Márcio da Silva Rodrigues, é acusado de matar um cachorro a facadas após ter vídeo viralizado nas redes sociais e gerado grande revolta em Manaus (AM) e na internet. As informações são do Portal do Holanda.

Segundo a Polícia, a morte não tem relação com o esfaqueamento do cachorro. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que Ângelo tinha envolvimento com tráfico de drogas.

O crime está sendo investigado pelas autoridades.