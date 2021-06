Cachorro é espancado por tutor após comer papagaio

Começou a circular nas redes sociais um vídeo que mostra um homem espancando um cachorro, após ele ter comido um papagaio. O caso ocorreu na última segunda-feira (28), no Beco Marçara, na comunidade Tabocal, em Santarém, oeste do Pará.

Após a denúncia, agentes de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente (Semma), 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cipamb) junto com a representante da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB Santarém foram ao local e resgataram o animal.

Quando a polícia chegou para prender o homem pelo crime de maus-tratos, ele fugiu pelos fundos e entrou na mata. Os agentes fizeram buscas no local, mas não conseguiram capturar o suspeito.

O cachorro, que atende pelo nome de “Duque”, aparentemente estava há várias horas sem ser alimentado. Ele não tinha sinais de escoriações, após ter sido maltratado. Duque foi levado para a sede da Semma, de onde seria encaminhado para receber atendimento veterinário e, posteriormente aos cuidados, será colocado para adoção.

Juliana Martins, advogada da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB Santarém, disse que um boletim de ocorrência foi registrado para as providências que o caso requer, uma vez que o tutor do animal infringiu a lei de proteção aos animais. Além de ter maltratado o cachorro, o homem criava em sua propriedade um animal silvestre, que seria o papagaio.

Semma e Cipamb relataram que denúncias desse tipo têm aumentado em Santarém e que é importante a população denunciar, para que os animais sejam retirados do convívio de seus agressores. As informações são do G1 Santarém.