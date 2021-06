Suspeito de envolvimento em assaltos morre durante operação policial

Wellington Lima Cardoso, de 20 anos, morreu durante uma intervenção policial na tarde da última segunda-feira (21), em Itaituba. Segundo informações do portal Giro, os policiais receberam uma denúncia de que assaltantes que vinham agindo na cidade estriam em uma residência na 15ª Rua do bairro São Tomé, com uma motocicleta roubada.

Ao avistar os policiais, dois suspeitos fugiram pulando muros e cercas, deparando-se com uma outra guarnição que estava fazendo a cobertura dos fundos da residência. Houve tentativa de abordagem, e Wellington teria sacado um revólver calibre 38 e tentado atirar contra a PM, quando foi baleado. Ele não resistiu e morreu ainda no local. Uma unidade de socorro do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada e constatou que o suspeito já se encontrava sem vida.

Imagens registradas por câmera de segurança mostram o momento em que uma dupla faz um "arrastão" em um bar localizado na 34ª rua do Vale do Tapajós, levando vários objetos de pessoas que estavam sentadas no local. O assalto aconteceu na madrugada de segunda-feira (21). O veículo usado na prática do crime foi a moto roubada, recuperada pela PM.

De acordo com informações da família de Wellington, ele não teria envolvimento com o crime e estaria dormindo quando a polícia chegou. Segundo a PM, durante a ação, um outro suspeito, identificado como Alessandro Zanarde Fialho Lameira, de 19 anos, foi preso e um terceiro, não identificado, conseguiu fugir. Todos estariam envolvidos em diversos assaltos pela cidade. Na delegacia, Alessandro foi ouvido e, por estar fora do flagrante, foi colocado em liberdade.