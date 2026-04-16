Suspeito de duplo homicídio é preso pela Polícia Civil em Ananindeua

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, na manhã de terça-feira (14), um mandado de prisão preventiva contra Adriano Victor Marques dos Santos, investigado por duplo homicídio qualificado, sendo um consumado e outro tentado, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

A prisão foi realizada por equipes da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua, vinculada à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), por volta das 9h, no mesmo endereço onde o crime ocorreu: a Passagem São Pedro, no bairro Maguari.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu na madrugada do dia 23 de março de 2026. Na ocasião, Adriano é apontado como responsável por matar Elinaldo Cordovil Alves com aproximadamente 15 golpes de faca. Uma segunda vítima, identificada como Gabriel Correa Silva, também foi atacada, mas conseguiu fugir e sobreviver.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, com base em representação da autoridade policial responsável pelo inquérito.

Após o cumprimento da ordem judicial, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.