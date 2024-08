Suspeito de comandar organização criminosa é preso no Pará com drogas e arma de fogo

Um homem foi preso suspeito de ocupar cargo de liderança em uma facção criminosa que atua no distrito de Castelo dos Sonhos, no município de Altamira, sudoeste do Pará. A ação ocorreu na segunda fase da operação “Arce Purgatio”, realizada nesta terça-feira (20) visando identificar e prender os principais comandantes de uma organização criminosa que atua na cidade.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido contra um suspeito de ter um cargo de alto escalão na hierarquia da facção, sendo responsável pela distribuição de entorpecentes e cobranças de dívidas no distrito. Além disso, o suspeito teria sido responsável por ordenar três roubos em Castelo dos Sonhos neste ano de 2024.

Além do cumprimento do mandado de prisão, também foi cumprido o mandado de busca e apreensão, sendo apreendidos uma arma, 32 munições, um taco com a sigla da facção, 24 comprimidos de êxtase, 75 gramas de material análogo à pasta base de cocaína, 140 gramas de material análogo a oxi, 100 gramas de material análogo à maconha, duas balanças de precisão, aproximadamente 200 pinos para armazenar cocaína, 540 reais em espécie e um celular - que será periciado e analisado para a continuidade das investigações.

O suspeito também foi preso em flagrante pelos crimes de posse de arma de uso restrito e tráfico de drogas.