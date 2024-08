Líder de organização criminosa que atua no Pará é preso no Paraná

Um homem apontado como um dos líderes de uma organização criminosa que atua no sudoeste do Pará foi preso no domingo (11/08), em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, próximo à fronteira com o Paraguai. Conforme a Polícia Civil, o suspeito, que nasceu no Paraguai e foi naturalizado brasileiro, é investigado por homicídios, latrocínios, ocultação de cadáveres, entre vários outros crimes.

A ação de captura de Carlos Augusto foi realizada pela Delegacia da PC de Castelo de Sonhos, com o apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) do Paraná. Ao ser abordado, ele apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi preso em flagrante pelo crime de uso de documento falso. O preso é seria responsável por diversos crimes na região sudoeste do Pará, como homicídios, latrocínios, ocultação de cadáveres, organização criminosamente, tráfico internacional de armas, desmatamento, garimpo ilegal, dentre outros crimes.

O suspeito e o pai já haviam sido presos no mês de junho deste ano pela Polícia Civil de Castelo dos Sonhos. Conforme as investigações policiais, os dois homens teriam vários lucros que seriam frutos de diversos ilícitos penais.