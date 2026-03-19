Suspeito de atropelar homem que matou professor se apresenta à polícia em Marabá

Um homem identificado como Leiz Henrique se apresentou, nesta quinta-feira (19), na 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil, em Marabá, sudeste do Pará. Ele é apontado como o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito que resultou na morte de Hemerson Gonçalves Rodrigues.

Hemerson era suspeito de ter assassinado, com golpes de faca, o professor Paulo da Silva, cujo velório ocorria no momento em que ele foi atropelado. De acordo com relatos de testemunhas, Hemerson teria sido visto rondando o local da cerimônia pouco antes de se envolver no acidente.

Leiz Henrique compareceu à unidade policial acompanhado dos advogados Odilon Vieira e Thaiane Azevedo. Apesar de ter se apresentado espontaneamente, ele não foi ouvido pelas autoridades naquele momento, em razão de questões logísticas, e deverá prestar depoimento posteriormente.

Ao Correio de Carajás, os advogados informaram que o caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do acidente e sua possível relação com o homicídio.

Conforme já noticiado, o professor Paulo da Silva foi esfaqueado dentro da própria casa na noite de segunda-feira (16), na Folha 10. Ao ser socorrido por equipes do SAMU e da Polícia Militar, ele confirmou, pouco antes de morrer, que o autor das facadas foi Hemerson Gonçalves, que passou a ser procurado pelas autoridades.

Na tarde do dia seguinte (17), Hemerson, pilotando a moto do professor e de posse do celular da vítima, foi atropelado e morreu em uma rua entre as Folhas 6 e 13, não muito distante do local onde ocorria o velório.