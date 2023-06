Homem é preso após ser filmado enquanto enforcava a esposa em Dom Eliseu, no Pará

Um homem foi preso depois de enforcar a sua esposa, na manhã deste sábado (3), no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. As cenas de agressão foram registradas pelo celular da amiga da vítima, que denunciou o crime de violência doméstica para a polícia. O caso foi registrado em uma residência localizada na rua Jarbas Passarinho, no bairro Chinesa.

À polícia, a amiga da vítima contou que registrou a agressão como prova do momento em que o homem estava enforcando a esposa em cima de uma cama. Agentes das polícias Civil e Militar foram até o local informado e conseguiram chegar a tempo de prender o autor da violência.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem e a esposa estavam lesionados por conta da troca de agressões e foram submetidos ao exame de corpo de delito.

De acordo com os agentes de segurança pública, o caso foi registrado na Delegacia de Dom Eliseu, e os procedimentos cabíveis foram realizados A ocorrência ficou à disposição do poder judiciário.

A reportagem solicitou mais detalhes e um posicionamento sobre o caso para as polícias Civil e Militar e aguarda retorno.