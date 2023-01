Suspeito de ataque contra agentes de segurança morre em confronto com a PM em Moju

Janiel Mesquita, 21 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (23) em Moju, cidade no nordeste do Pará. O jovem, que era natural de Barcarena, era suspeito de atacar agentes de segurança. Com informações do Portal Manchete.

O 1º tenente Marcelo Silva, do 47º Batalhão, disse que a corporação recebeu uma denúncia anônima de que Janiel estaria escondido no condomínio de Moju. Uma guarnição realizou incursão nas proximidades de onde o suspeito estaria e conseguiu encontrá-lo.

Janiel atirou contra os policiais assim que os avistou. A PM revidou e o atingiu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os agentes fizeram uma vistoria no local onde o suspeito estava e encontraram drogas, uma arma de fogo, munições e celulares que supostamente teria sido roubados.