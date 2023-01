Dono de carvoaria é amarrado durante assalto na zona rural do Moju

O proprietário de uma carvoaria, localizada no bairro Bela Vista, na zona rural do município de Moju, nordeste do Pará, foi amarrado durante um assalto no domingo (15). Ele teve carro e pertences roubados na ação criminosa.

Os agentes da Polícia Militar foram acionados e conseguiram recuperar os objetos do empresário, incluindo o veículo que foi abandonado pelos assaltantes, mas os suspeitos do roubo ainda não foram encontrados.

As buscas ainda seguem para localizar os acusados. Qualquer informação pode ser repassada para o disque denúncia 181.