Suspeito de assalto se joga em canal para fugir de moradores no Guamá, em Belém

Um homem suspeito de cometer um assalto se jogou em um canal para escapar de moradores na noite de segunda-feira (13), no bairro do Guamá, em Belém. O caso foi registrado no cruzamento da Rua dos Mundurucus com a Travessa Francisco Monteiro. De acordo com informações iniciais, o suspeito teria praticado um roubo na área e, em seguida, passou a ser perseguido por populares que queriam agredi-lo.

O caso foi registrado por volta das 21h. As informações de testemunhas são de que, para evitar ser alcançado, o homem teria se jogado no canal. Testemunhas relataram que, mesmo após cair na água, nenhum morador se arriscou a entrar no canal para tentar retirar o suspeito, que ficou boiando. O canal estava com o nível de água alto devido à forte chuva que havia atingido a cidade poucas horas antes.

A situação atraiu a atenção de diversas pessoas, formando uma aglomeração no local. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e estiveram na área para conter a situação e realizar a prisão do suspeito.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento em que várias pessoas acompanham a ocorrência às margens do canal, enquanto viaturas da PM dão apoio à ação. Em meio aos comentários, testemunhas afirmavam que o homem permaneceu na água por medo de ser agredido. Não há informações detalhadas sobre como o suspeito foi retirado do local, nem sobre seu estado de saúde.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.