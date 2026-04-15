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Polícia

Suspeito de assalto se joga em canal para fugir de moradores no Guamá, em Belém

O caso foi registrado por pessoas que passaram no local

O Liberal
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Suspeito de assalto se joga em canal para fugir de moradores no Guamá, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um homem suspeito de cometer um assalto se jogou em um canal para escapar de moradores na noite de segunda-feira (13), no bairro do Guamá, em Belém. O caso foi registrado no cruzamento da Rua dos Mundurucus com a Travessa Francisco Monteiro. De acordo com informações iniciais, o suspeito teria praticado um roubo na área e, em seguida, passou a ser perseguido por populares que queriam agredi-lo.

O caso foi registrado por volta das 21h. As informações de testemunhas são de que, para evitar ser alcançado, o homem teria se jogado no canal. Testemunhas relataram que, mesmo após cair na água, nenhum morador se arriscou a entrar no canal para tentar retirar o suspeito, que ficou boiando. O canal estava com o nível de água alto devido à forte chuva que havia atingido a cidade poucas horas antes.

A situação atraiu a atenção de diversas pessoas, formando uma aglomeração no local. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e estiveram na área para conter a situação e realizar a prisão do suspeito.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento em que várias pessoas acompanham a ocorrência às margens do canal, enquanto viaturas da PM dão apoio à ação. Em meio aos comentários, testemunhas afirmavam que o homem permaneceu na água por medo de ser agredido. Não há informações detalhadas sobre como o suspeito foi retirado do local, nem sobre seu estado de saúde.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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