Suspeito de assaltar idosa no Umarizal é preso no Jurunas, em Belém

Um homem foi preso no fim da tarde desta quinta-feira (26), no bairro do Jurunas, em Belém, suspeito de participação no assalto a uma idosa registrado mais cedo no bairro do Umarizal.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Pará, o preso foi identificado como João Henrique Alves Rodrigues, conhecido como “Camarão”, autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado. Com ele, os agentes localizaram a motocicleta utilizada na ação criminosa.

Segundo as investigações, ele teria atuado como piloto da motocicleta e dado apoio ao assalto, enquanto um comparsa, ainda não identificado, foi o responsável por abordar a vítima com uma arma de fogo e subtrair o celular.

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (26) mostra o momento em que o crime aconteceu, na travessa Dom Romualdo de Seixas com a Oliveira Belo, no Umarizal.

Nas imagens, o suspeito, vestindo camisa vermelha e calça jeans, aparece armado e aborda a vítima, uma idosa, puxando o celular de suas mãos. A mulher ainda reage e tenta impedir a ação, mas o criminoso consegue tomar o aparelho e fugir.

Uma segunda gravação registra a sequência da fuga. O homem sobe na garupa da motocicleta, onde o comparsa o aguardava nas proximidades. Antes de deixar o local, o suspeito tenta esconder a placa do veículo com as mãos, mas logo em seguida solta e coloca o capacete. A dupla foge em direção à Praça Brasil.

Durante as diligências, os policiais civis localizaram João Henrique em seu endereço, no Jurunas. No momento da abordagem, ele ainda vestia a mesma calça utilizada durante o assalto, conforme apontam imagens de câmeras de segurança.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender o segundo envolvido no crime.