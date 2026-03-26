Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de assaltar idosa no Umarizal é preso no Jurunas, em Belém

Um segundo criminoso segue foragido

O Liberal
fonte

Suspeito de assaltar idosa no Umarizal é preso no Jurunas, em Belém. (Reprodução/redes sociais)

Um homem foi preso no fim da tarde desta quinta-feira (26), no bairro do Jurunas, em Belém, suspeito de participação no assalto a uma idosa registrado mais cedo no bairro do Umarizal.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Pará, o preso foi identificado como João Henrique Alves Rodrigues, conhecido como “Camarão”, autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado. Com ele, os agentes localizaram a motocicleta utilizada na ação criminosa.

Segundo as investigações, ele teria atuado como piloto da motocicleta e dado apoio ao assalto, enquanto um comparsa, ainda não identificado, foi o responsável por abordar a vítima com uma arma de fogo e subtrair o celular.

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (26) mostra o momento em que o crime aconteceu, na travessa Dom Romualdo de Seixas com a Oliveira Belo, no Umarizal.

Nas imagens, o suspeito, vestindo camisa vermelha e calça jeans, aparece armado e aborda a vítima, uma idosa, puxando o celular de suas mãos. A mulher ainda reage e tenta impedir a ação, mas o criminoso consegue tomar o aparelho e fugir.

Uma segunda gravação registra a sequência da fuga. O homem sobe na garupa da motocicleta, onde o comparsa o aguardava nas proximidades. Antes de deixar o local, o suspeito tenta esconder a placa do veículo com as mãos, mas logo em seguida solta e coloca o capacete. A dupla foge em direção à Praça Brasil.

Durante as diligências, os policiais civis localizaram João Henrique em seu endereço, no Jurunas. No momento da abordagem, ele ainda vestia a mesma calça utilizada durante o assalto, conforme apontam imagens de câmeras de segurança.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender o segundo envolvido no crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suspeito de assaltar idosa no Umarizal é preso no Jurunas, em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Câmeras de segurança registram assalto a barbearia no Maracangalha, em Belém

Após o crime, os suspeitos conseguiram fugir tomando rumo desconhecido

26.03.26 23h38

POLÍCIA

Suspeito de assaltar idosa no Umarizal é preso no Jurunas, em Belém

Um segundo criminoso segue foragido

26.03.26 22h55

POLÍCIA

Suposta ossada humana é encontrada no meio da rua no Umarizal, em Belém

A ossada encontrada apresenta características semelhantes a um braço. Ainda não há confirmação sobre a origem do material.

26.03.26 21h30

polícia

Homem armado assalta idosa e foge de moto no Umarizal, em Belém

O suspeito fugiu em uma motocicleta na companhia de um segundo criminoso que o aguardava nas proximidades

26.03.26 20h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCI

Enfermeira morre após cair de motocicleta e ser atropelada por caminhão em Belém

A vítima estava no veículo que era conduzido pelo marido. Ela tinha saído do trabalho quando sofreu o acidente

26.03.26 14h14

TRISTEZA

‘Perdi o amor da minha vida’, diz mãe de menina de 4 anos atropelada e morta em Abaetetuba

Criança morreu após ser atingida por veículo; suspeito segue foragido

25.03.26 20h10

INVESTIGAÇÃO

Idoso morre dois dias após ter a casa invadida em assalto e ser baleado em Igarapé-Miri

A vítima estava internada desde a segunda-feira (23), mas não resistiu aos ferimentos

26.03.26 8h59

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento na morte de quatro jovens mineiros é preso em Icoaraci

Segundo as autoridades, a mando de uma organização criminosa, as vítimas foram submetidas a sessões de tortura por horas, após serem equivocadamente identificadas como integrantes de uma organização criminosa rival

26.03.26 13h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda