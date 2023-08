Suspeito de assaltar estudante e roubar celular é preso em Marituba

Rick Silva Gouveia foi preso em flagrante na última segunda-feira (7), em Marituba, pelo crime de roubo majorado. Com a prisão do suspeito, a polícia conseguiu recuperar um celular que havia sido roubado da vítima.

Segundo a polícia, a vítima tinha acabado de sair da escola, na noite de segunda-feira, quando foi abordada por três homens, sendo que um deles estava armado. O trio roubou uma mochila que continha material escolar, um celular, carregador e fone de ouvido.

VEJA MAIS

O caso foi registrado na Seccional de Marituba, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, que começou a realizar buscas pela localização do celular. A partir da informação de onde estava o aparelho, a polícia realizou diligências e chegou até o suspeito Rick Silva Gouvei​a.

De acordo com informações policiais, o homem estava passeando em atitude suspeita. Ele foi abordado, e o aparelho celular encontrado. Questionado sobre a origem do objetivo, o suspeito não soube dar explicações, detalhou a polícia.

Diante do flagrante, Rick foi encaminhado para a Seccional de Marituba e, posteriormente, colocado à disposição do Poder Judiciário. Na unidade policial, a vítima reconheceu o suspeito como um dos autores do crime.