Polícia prende suspeito de roubo à escola de cursos profissionalizantes de Ananindeua

Caio de Almeida Salame, 24 anos, foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira (7) pelo crime de roubo majorado, também conhecido como assalto à mão armada, ocorrido em março do ano passado, dentro de uma escola de cursos profissionalizantes, em Ananindeua. A prisão do suspeito foi autorizada pela Justiça paraense e cumprida pela equipe de policiais civis da Seccional de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

Na data do crime, câmeras de segurança registraram a ação praticada por Caio e mais dois comparsas. Armados, os homens entraram na escola e trancaram três funcionários em uma sala. Uma das vítimas foi espancada e ameaçada de morte. Em seguida, os suspeitos roubaram aparelhos celulares, dinheiro, além do aparelho do sistema de monitoramento do estabelecimento. A polícia não informou se os outros suspeitos já foram presos.

Caio foi conduzido para a unidade policial e submetido aos procedimentos legais. Agora, ele está sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e aguarda decisão do Poder Judiciário.