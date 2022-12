Suspeito de assaltar adolescente é preso pela polícia em Santarém

João Victor Farias do Nascimento Viana, 23 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (6) pelo Moto Patrulhamento do 3° Batalhão da Polícia Militar suspeito de ter assaltado duas adolescentes de 15 anos, na praça do Mirante, área central de Santarém, região oeste do Pará. As informações são do O Impacto.

De acordo com a PM, a guarnição foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) sobre o assalto. Os militares se dirigiram até a praça São Sebastião, onde as vítimas deram informações sobre o crime, assim como as características de João.

Após investigações, o suspeito foi localizado na travessa Silva Jardim com a Avenida Rui Barbosa. Durante a revista pessoal no jovem, a polícia localizou os dois aparelhos celulares. As garotas identificaram os celulares como sendo delas.

João Victor e as vítimas foram levados à 16ª Seccional de Polícia Civil (PC) para realizar os devidos procedimentos.