Suspeito de amputar a mão da ex-mulher em Marapanim é preso por lesão corporal em Castanhal

Um homem investigado pelo crime de lesão corporal grave foi preso pela Polícia Civil na cidade de Castanhal, nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, o suspeito teria utilizado uma arma branca do tipo terçado para amputar o punho da ex-companheira no município de Marapanim. A captura ocorreu na segunda-feira (18/11). A identidade do suspeito será mantida em sigilo para evitar a identificação da vítima.

VEJA MAIS

A ação para capturar o suspeito ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Equipes da Delegacia de Marapanim, com o apoio da Superintendência Regional do Guamá, atuaram na diligência que envolvia a lesão corporal. Segundo a PC, assim que a equipe policial soube do caso, realizou as buscas para localizar o suspeito. Na ocasião do crime, o homem teria agredido a ex-mulher e usou o terçado durante o ato, o que resultou na amputação do punho direito da vítima.

Os agentes foram informados que o suspeito estaria em um veículo de transporte se deslocando para Belém. No entanto, os policiais realizaram o cerco e interceptaram o veículo quando estava em Castanhal. Após o suspeito ser capturado, ele foi encaminhado para a Delegacia, onde iriam ocorrer os procedimentos cabíveis.