Suspeito de furtar embarcações é preso com mochilas e equipamentos em Santarém

Um homem foi preso suspeito de furtar várias embarcações que estavam ancoradas no bairro Salé, em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (18/11), quando o suspeito foi abordado pela Guarda Portuária da Companhia Docas do Pará (CDP) e estava em posse de mochilas com roupas e equipamentos que teriam sido pegos nos barcos. Um segundo homem conseguiu fugir.

As embarcações estavam próximas à área conhecida como antiga Sudam, onde vários barcos ficam ancorados. Os guardas perceberam a atitude suspeita de dois homens que estavam no local e então realizaram a abordagem e verificação. Durante a ação, algumas pessoas que estavam no local reconheceram os itens que estavam nas mochilas. Entre os objetos apreendidos estão um celular; escova elétrica; faca; ferramentas do tipo lixadeira, maquita, esmeriladeira e malas e mochilas com roupas.

Na abordagem, o homem confessou que os objetos teriam sido pegos nos barcos e disse, ainda, que outro comparsa também estaria envolvido na ação para pegar os objetos. Diante da situação, o suspeito, os itens e as testemunhas foram encaminhados para a 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil. Buscas estavam sendo realizadas para capturar o segundo envolvido.