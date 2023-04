Suspeito de alugar armas para assaltos no Marajó é preso

No último domingo, 23, uma operação conjunta das polícias Civil (PC) e Militar (PM) do Pará resultaram na prisão de um suspeito de providenciar armamentos para a criminalidade no Marajó. Um homem conhecido como 'Reco' foi preso em Muaná, denunciado por organizar assaltos a embarcações e alugar armas de fogo para prática de assaltos.

As equipes policiais se deslocaram para o rio Tapuraquara e, após uma hora de viagem em lancha rápida, a equipe chegou até a casa de Reco e fez o cerco no entorno. Sem saída, o suspeito autorizou o ingresso da polícia, que rapidamente encontrou um pequeno arsenal com cinco espingardas, 85 munições de variados calibres, pólvora, espoletas, chumbo e case de transporte.

O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido para a delegacia de Muaná. As outras denúncias seguem em investigação.

Outros suspeitos foram presos nos últimos dias

Na sexta-feira (21), quando foi deflagrada a operação, os policiais deram cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de Abacatinho, acusado de praticar diversos roubos na cidade marajoara em janeiro.

O delegado Diego Catunda explicou, em entrevista ao portal Notícia Marajó, que já havia prendido um comparsa de Abacatinho, que conseguiu fugir à época. Após intensificação das investigações, o delegado pediu a prisão preventiva e foi atendido e cumprido.

Depois da prisão de Abacatinho, a equipe policial seguiu em rondas ostensivas pela cidade e, na Arena Veneza, avistou um suspeito que se assustou com as viaturas e tentou correr para dentro de um prédio.

Trata-se de Dudu, que foi perseguido e capturado pelos policiais. Na revista foram encontradas 13 porções de oxi embaladas em um saco preto, além de duas porções de maconha.

Dudu também foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil e autuado por tráfico de drogas.