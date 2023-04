Mãe morre baleada no lugar do filho, em Igarapé-Miri

Na noite deste domingo, 23, uma mulher identificada como Maria do Carmo de Miranda Franco, conhecida como "Carmita", foi morta quando tentou impedir que seu filho fosse alvejado por disparos de arma de fogo, efetuados por um homem com quem teve uma discussão. O caso aconteceu em Igarapé-Miri, no nordeste paraense. A Polícia Civil do Pará (PC) informa que já identifico uo suspeito e tenta localizá-lo.

VEJA MAIS

Segundo informações de um vizinho da vítima à página Jornal Miriense On-Line, Carmita estava em sua residência quando soube que seu filho estava com problemas. Ao chegar no local em que o jovem se encontrava, ela se deparou com um homem enfurecido discutindo com o seu filho. O motivo do desentendimento seria o fato de o filho de Carmita não ter emprestado a sua bicicleta para o sujeito.

A mulher, então, em um momento de desespero e coragem, ao ver o criminoso apontar uma arma para o seu filho, se colocou entre eles e recebeu os disparos, livrando o seu filho da morte. Ela foi atingida e, em estado grave, chegou a ser levada para o Hospital Sant'Ana, mas não resistiu e veio a óbito.

As informações da página eram de que a polícia já conseguiu prender o assassino, que agora segue à disposição da Justiça do Pará. No entanto, em nota enviada à redação integrada de O Liberal, a Polícia Civil desmente a afirmação e afirma que já identificou o suspeito, mas segue em diligências para localizá-lo e prende-lo.

Quaisquer informações que possam ajudar com relação a este objetivo podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar