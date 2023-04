Incêndio em Castanhal: depósito de material reciclável pega fogo; vídeo

Um depósito de material reciclável foi destruído após um incêndio, registrado na noite deste domingo (23), próximo ao Estádio Maximino Porpino Filho, que fica localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro Estrela, em Castanhal (PA). Não houve vítimas, apenas danos materiais ao proprietário.

Em conversa com a Equipe de Reportagem do Grupo Liberal, o Núcleo Integrado de Operações (Niop) de Castanhal informou que o fogo teria iniciado em uma lanchonete ao lado do depósito. A causa teria sido um curto circuito na fiação do estabelecimento de comidas, que passou para o depósito de material reciclável.

“Foram apenas danos materiais e sem vítimas. Os bombeiros conseguiram resolver”, informou o funcionário do Niop.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o depósito totalmente consumido pelo fogo. O susto atraiu muitos curiosos para rua que ficaram observando o ocorrido. “Está muito quente”, comentou um.