Suspeito de aliciar, assediar e instigar criança de 11 anos é preso em Muaná

Um homem suspeito de aliciar, assediar e instigar uma criança de 11 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na cidade de Muaná, no Marajó. A ação para prender o suspeito ocorreu na tarde de terça-feira (7/01), após uma denúncia do Conselho Tutelar, que recebeu informações sobre a conduta imprópria do investigado em conversas com a vítima pelas redes sociais.

Segundo as informações da PC, o caso foi descoberto quando a mãe da criança pegou o celular da filha e encontrou conversas com conteúdo inapropriado entre a vítima e o suspeito. A mulher procurou a imediata intervenção das autoridades policiais. A Polícia Civil agiu rapidamente, realizando a localização do suspeito e o prendendo em flagrante.

Todo o material apreendido no celular da menina, incluindo conversas e áudios, foi encaminhado para perícia. A criança, por meio de um procedimento especializado, confirmou as interações e apontou que o homem seria o responsável pelos atos. As investigações continuam para identificar se o suspeito cometeu outros crimes e para identificar se há outras vítimas.