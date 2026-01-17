Capa Jornal Amazônia
Suspeito de agredir e ameaçar a companheira é preso em Soure, no Marajó

Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito

Um homem foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (16) no município de Soure, no arquipélago do Marajó, suspeito de agredir física e psicologicamente a própria companheira. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Soure.

De acordo com a polícia, o suspeito, identificado como Carlos Adriano C.T., foi autuado pelos crimes de lesão corporal qualificada e violência psicológica contra a mulher, com base no Código Penal e na Lei Maria da Penha. A vítima apresentou lesões no lábio inferior, constatadas por exame de corpo de delito.

A ação policial ocorreu após a equipe receber informações de que a vítima estaria sendo agredida e mantida sob intimidação dentro da própria residência, localizada na área conhecida como Invasão Taurino Rodrigues. Ainda segundo a polícia, fotos das lesões teriam sido publicadas nas redes sociais, o que reforçou a denúncia.

Ao chegar ao local, os policiais foram inicialmente informados pelos filhos da vítima de que a mãe não estava em casa. No entanto, diante de indícios de que havia pessoas no interior do imóvel, a equipe insistiu na abordagem e conseguiu contato com a vítima, que se mostrou bastante abalada e confirmou as agressões em conversa reservada.

Com autorização da vítima, os policiais entraram na residência e localizaram o suspeito, que foi conduzido imediatamente à delegacia. Em depoimento, a mulher relatou um histórico recorrente de agressões, humilhações e comportamento agressivo por parte do companheiro, que se recusava a deixar o imóvel.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito já possui antecedente criminal por violência doméstica contra a mesma vítima, tendo sido preso em flagrante em 2022 por dano no âmbito familiar.

Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito. Ele permanece custodiado na Delegacia de Soure e está à disposição do Poder Judiciário.

Palavras-chave

