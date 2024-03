Suspeito da morte de ex-secretário de Mocajuba morre em ação da PC no Pará

Um homem identificado como Raimundo Nonato Serafim, popularmente conhecido como “Buda” morreu na última quarta-feira (6), durante uma ação da Polícia Civil na cidade de Novo Repartimento, no sudeste paraense. Os trabalhos policiais foram conduzidos pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), ligada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

As investigações apontam que “Buda” supostamente integrava uma facção criminosa que atua no município de Tailândia, no nordeste do Pará. Contra ele, segundo a polícia, havia três mandados de prisão em aberto, sendo um deles pelo homicídio do ex-Secretário Municipal de Segurança de Mocajuba, Jadielson Souza Meireles.

Durante a operação de quarta-feira, a polícia conseguiu localizar o suspeito na zona rural de Novo Repartimento. Na versão da polícia, “Buda” sacou um revólver calibre 38 e atirou contra os policiais, que revidaram e o acertaram. O suspeito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a polícia.

As autoridades policiais identificaram que Raimundo Nonato é irmão de Jefferson Leite Serafim, conhecido como “Torre”, preso em 2023 pela DRCO em Castanhal. Não há detalhes sobre a prisão desse segundo homem.